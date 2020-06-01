В рамках поэтапного смягчения ограничительных мер в условиях карантина одними из первых подразделений Министерства внутренних дел, которые в конце мая возобновили приём граждан по предоставлению государственных услуг, были паспортные отделы УпВМ МВД ПМР.
Принимая во внимание, что люди в течение двух месяцев были ограничены в возможности подать документы на оформление паспорта ПМР, осуществить перерегистрацию места жительства, руководством Управления по вопросам миграции МВД было принято решение о том, что граждане ежедневно (кроме воскресенья и понедельника) с 8:30 до 17:30 (в субботу – до 12:30) могут обращаться в территориальные паспортные подразделения для разрешения своих вопросов, передает пресс-центр МВД ПМР.
Ввиду отсутствия большого потока людей со следующей недели в отделах изменится режим работы по средам. В этот день приём граждан будет проводиться до 12:30.
Обращаем внимание, что приём осуществляется при строгом соблюдении карантинных мер. Люди должны приходить в масках, использовать дезсредства, придерживаться социальной дистанции, не нарушать установленные ограничения по одновременному пребыванию посетителей в помещении. mvdpmr.org