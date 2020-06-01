Доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов и других посетителей. Впервые после карантина постоянные представители стран-членов при Совете Европы лично присутствовали на заседании Комитета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Холтген, передает в среду, 10 июня, Укринформ.
"Сегодня Комитет министров на уровне послов возобновил еженедельные физические заседания", - заявил Холтген.
По его словам, в период карантина Совет Европы усилил свою деятельность по защите прав человека. Органы организации за период карантина провели около 450 встреч и заседаний, но в режиме видеоконференций, пишет korrespondent.net.
На сегодня доступ к зданиям Совета Европы в Страсбурге уже открыт для сотрудников, журналистов, других посетителей.
В то же время перенесено летнее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое должно было пройти 22-26 июня.
В парламентских и дипломатических кругах сейчас рассматривается возможность проведения летней сессии в сентябре, сразу после которой - в октябре - может начаться осеннее пленарное заседание ПАСЕ.
Сегодня также сообщалось, что некоторые страны ЕС, в частности Польша и Германия открывают границы после карантина. korrespondent.net