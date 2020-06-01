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Шесть украинских университетов попали в мировой топ лучших

Шесть украинских университетов попали в мировой топ лучших

Впервые украинские высшие учебные заведения появились в мировом рейтинге -1000 лучших ВУЗов в 2015 году.
Шесть украинских университетов попали в топ-1000 лучших вузов мира. Наивысшую оценку удалось получить Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает QS World University Rankings 2021.

Университет имени Каразина попал в топ-500 лучших вузов мира. Специалисты разместили его на 477 месте. По сравнению с прошлым рейтингом, Харьковский вуз поднялся на 14 ступенек, передает korrespondent.net.

Вторым украинским вузом показавшим высокий рейтинг стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который занял 601-650 место. Такой разрыв объясняется тем, что после 200-го места университеты представлены группами по 50 заведений из-за небольшой разницы в баллах. Примечательно - столичный вуз за год опустился на 60 позиций.

Харьковская политехника - на прежнем уровне и занимает 651-700 места.

Еще два вуза - КПИ им. Сикорского и Сумской государственный университет, также не изменили своих позиций и остались на 701-750 местах.

Снизился рейтинг у Львовской политехники. Если в прошлом году создатели рейтинга разместили львовский вуз на 751-800 местах. В новом рейтинге университет занял 800-1000 места.

Лучшим вузом мира уже девять лет подряд называют Массачусетский технологический институт.

В топ-10 также вошли Стенфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.

Ранее в Минобразования заявляли, что хотят изменить механизм финансирования высшего образования, который будет стимулировать качество, а не количество. Также были названы самые популярные среди абитуриентов вузы страны.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:22
  • DTV
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