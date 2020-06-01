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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на утро одиннадцатого июня в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 68 человек с подозрением на COVID-19 (среди них шесть детей и подростков в возрасте до 18 лет).

В числе пациентов, которые проходят лечение от коронавируса на территории ПМР, 12 несовершеннолетних. Диагноз «пневмония» подтверждён у 70 госпитализированных. В реанимации – шесть человек, к аппарату ИВЛ подключены двое. В больнице Кишинёва находится одна маленькая пациентка из Приднестровья, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Всего с начала эпидемии у приднестровцев зарегистрировано 1060 случаев заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 785 пациентов. Умерли 40.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:24
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