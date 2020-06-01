Правительство Молдовы уже одобрило необходимые поправки в Уголовный кодекс. Теперь дело за парламентом.
Новая статья УК республики предполагает:
▫️ Участники таких заездов рискуют получить штраф в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев), либо 180-240 часов общественно полезных работ и / или лишение прав на управление транспортным средством в течение до 2 лет.
▫️ А вот для организаторов стритрейсерских заездов штраф составит уже 1350-1500 у.е. (67,5 – 75 тысяч леев). Время на общественно-полезные работы остается то же – 180-240 часов. Что касается срока заключения, то он составит от одного до двух лет.
“Эта инициатива связана с феноменом организации незаконных гонок, особенно в течение ночи, из-за них месяц назад произошла серьезная авария в Кишиневе. Тогда погибли несколько человек”, – сказал премьер Ион Кику actualitati.md