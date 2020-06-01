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Незаконные гонки в Молдове собираются приравнять к преступлениям

Незаконные гонки в Молдове собираются приравнять к преступлениям

Правительство Молдовы уже одобрило необходимые поправки в Уголовный кодекс. Теперь дело за парламентом.

Новая статья УК республики предполагает:

▫️ Участники таких заездов рискуют получить штраф в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев), либо 180-240 часов общественно полезных работ и / или лишение прав на управление транспортным средством в течение до 2 лет.

▫️ А вот для организаторов стритрейсерских заездов штраф составит уже 1350-1500 у.е. (67,5 – 75 тысяч леев). Время на общественно-полезные работы остается то же – 180-240 часов. Что касается срока заключения, то он составит от одного до двух лет.

“Эта инициатива связана с феноменом организации незаконных гонок, особенно в течение ночи, из-за них месяц назад произошла серьезная авария в Кишиневе. Тогда погибли несколько человек”, – сказал премьер Ион Кику
actualitati.md
  • Сегодня, 09:49
  • DTV
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