Очередное заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР открыл обмен актуальными данными о развитии ситуации с распространением в республике коронавирусной инфекции и эффективности мер, принимаемых для ее минимизации. За трое суток количество подтвержденных фактов заболевания COVID-19 среди приднестровцев возросло на 25. Всего в республике выявлено 1060 случаев инфицирования (785 из них выздоровели). Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Тирасполе – 414. На втором месте Бендеры – 290, затем следует Слободзейский район – 177, Дубоссарский – 101, Григориопольский – 40, Рыбницкий – 30. В Днестровске выявлено 6 случаев заражения, в Каменке – 2. За все время пандемии умерло 40 COVID-положительных пациентов приднестровских госпиталей (минувшей ночью скончалась тираспольчанка 64 лет, у которой, помимо коронавируса, диагностировано значительное количество хронических заболеваний, заметно усложнивших протекание вирусной болезни). Летальность среди носителей коронавируса составляет в ПМР 3,8%. Процент выздоровевших граждан по отношению к числу заболевших растет (на сегодняшний день показатель 74%), передает пресс-служба Президента.
Постепенный и контролируемый выход страны из строгого карантина не дал новых вспышек заболеваемости, с удовлетворением констатировали члены Оперштаба. Президент призвал не уменьшать активность проверочной и профилактической деятельности по всем направлениям. Руководитель штаба проинформировал собеседников о 58 фактах нарушений карантинных требований, выявленных в ходе проверок объектов сферы торговли и услуг (инспекторы за отчетный период провели свыше 5000 контрольных посещений). Проверяют и самоизолированных граждан. Таковых на сегодняшний день в республике 1832. За три дня к ответственности привлечено 84 нарушителя особого режима (за время действия ЧП – 1908 человек). На особом контроле соцучреждения. Нарушения установленных норм и требований по-прежнему имеют место. Ряд руководителей подведомственных Министерству по социальной защите и труду объектов закрытого типа привлечены к дисциплинарной ответственности (получили выговоры и замечания). Главам госадминистраций предписано лично контролировать положение дел в данных учреждениях. Руслан Мова сообщил о трех лабораторно подтвержденных фактах инфицирования сотрудников интерната, расположенного в селе Глиное (еще один случай заболевания был зафиксирован в этом учреждении ранее). 108 опекаемых и 102 работника интерната проходят тестирование. Учреждение закрыто на карантин. Количество персонала, постоянно контактирующего с детьми, будет временно минимизировано.
Среди частных случаев заболевания COVID-19, ставших предметом обсуждения членами Оперштаба, – инфицирование сотрудника рыбницкого подразделения Следственного комитета. Весь коллектив будет протестирован. До получения результатов лабораторного исследования проб личный состав находится на самоизоляции. Есть нарекания у контролирующих органов и Оперативного штаба к организации безопасного функционирования некоторых рынков. Президент напомнил о том, что руководителями штабов на местах являются главы госадминистраций: за ними организация, контроль, принятие мер. Неисполнение предписанных санитарной службой норм влечет за собой приостановку деятельности объектов, напомнил Вадим Красносельский.
Продолжает работу горячая линия МВД. За прошедшие три дня поступило более 2600 обращений. Многие из них – запросы на выезд за пределы республики. Президент поручил четко сформулировать регламент и довести информацию до населения.
Говорили на совещании о предстоящих выпускных вечерах. Разработан план, в котором значится 135 мероприятий, посвященных окончанию учебных заведений. Их проведение продумано исключительно на открытых площадках. Готовятся сценарии. Их качество предстоит оценить не только выпускникам, но и комиссии, которая по завершении череды торжеств выберет победителя конкурса на лучший выпускной вечер в условиях карантина (инициатива Президента). Среди организационных вопросов, адресованных санэпидемслужбе, – возможность участия в праздничном мероприятии без использования защитных масок. Учитывая, что торжества пройдут под открытым небом на просторных площадках, позволяющих обеспечить безопасное дистанцирование, члены Оперштаба сочли допустимым отсутствие этого атрибута. Первые церемонии вручения аттестатов и дипломов состоятся уже сегодня. Завершатся праздники, которые будут проводить для каждого учебного заведения отдельно, в 20-х числах июня. Выпускных балов не планируется на 19 июня. Эта дата для приднестровцев трагическая – День Бендерской трагедии. В республике будут вспоминать защитников ПМР, отдавших жизнь за независимость Приднестровья, и мирных жителей, погибших в результате молдавской агрессии. Основные памятные мероприятия пройдут в Бендерах. Программа сверстана с учетом карантинных ограничений.
Готовятся к приему юных посетителей пять оздоровительных лагерей. В нынешнем году на этих площадках отдохнут только воспитанники закрытых соцучреждений (457 человек). Детей разместят на летних площадках только после создания всех условий для их безопасного пребывания там. Предполагаемая дата первого заезда 18 июня. president.gospmr.org