Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе ночью убили экс-директора ООО “Анфилада” Вадима Чебана

В Тирасполе ночью убили экс-директора ООО “Анфилада” Вадима Чебана

В ночь на 11 июня в столичное УВД поступило сообщение о том, что во дворе частного дома на ул. Щорса найдено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа выехала на место. Выяснилось: в этом дворе находится заброшенная стройка, мужчина регулярно приходил сюда кормить собаку, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Накануне происшествия он отправился по адресу, но домой так и не вернулся. Тревогу забила его жена. Она сама начала поиски, на участке и обнаружила тело.

‌Эксперты-криминалисты, эксперты-биологи, кинологи со служебной собакой изучили место происшествия. Там же на участке обнаружено предполагаемое орудие преступления - лопата. На теле мужчины - многочисленные повреждения головы и шеи.

Возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК ПМР «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертиз.

В Тирасполе ночью убили экс-директора ООО “Анфилада” Вадима Чебана
пресс-центр МВД ПМР

По информации, появившейся в приднестровских телеграмм-каналов и социальных сетей, 43-летнего мужчину нашли на территории ООО «Свит – Айс» на Кировском с проломленной головой. Вадим Чебан пошел покормить собаку. Домой мужчина не вернулся. Тревогу забила супруга погибшего. Женщина отправилась на его поиски и обнаружила тело супруга.
Фото: социальная сеть
  • Сегодня, 14:30
  • DTV
  • Просмотров: 14
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • Пособия от государства получат все ИП, чья деятельность ...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • Запрет на промышленное рыболовство
  • О проекте закона ПМР «О внесении изменений и дополнений ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна