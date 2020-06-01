В ночь на 11 июня в столичное УВД поступило сообщение о том, что во дворе частного дома на ул. Щорса найдено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Следственно-оперативная группа выехала на место. Выяснилось: в этом дворе находится заброшенная стройка, мужчина регулярно приходил сюда кормить собаку, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Накануне происшествия он отправился по адресу, но домой так и не вернулся. Тревогу забила его жена. Она сама начала поиски, на участке и обнаружила тело.
Эксперты-криминалисты, эксперты-биологи, кинологи со служебной собакой изучили место происшествия. Там же на участке обнаружено предполагаемое орудие преступления - лопата. На теле мужчины - многочисленные повреждения головы и шеи.
Возбуждено уголовное дело по ст. 104 УК ПМР «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, назначен ряд экспертиз.
пресс-центр МВД ПМР
По информации, появившейся в приднестровских телеграмм-каналов и социальных сетей, 43-летнего мужчину нашли на территории ООО «Свит – Айс» на Кировском с проломленной головой. Вадим Чебан пошел покормить собаку. Домой мужчина не вернулся. Тревогу забила супруга погибшего. Женщина отправилась на его поиски и обнаружила тело супруга. Фото: социальная сеть