За семейными агрессорами будет вестись электронное наблюдение с помощью браслета, закрепленного на руке или ноге.
На сегодняшнем заседании Парламент РМ проголосовал за законопроект о внесении изменений в несколько нормативных актов в этом отношении в первом и втором чтении, сообщает point.md ссылаясь на пресс-служба парламента.
В рамках проекта предлагается электронный мониторинг семейных агрессоров с помощью браслета, сразу же после вынесения судьей постановления о защите жертвы с применением мер защиты, регулируемых законом.
В то же время предлагается обязать агрессора временно покинуть общий дом или держаться подальше от дома жертвы, независимо от права собственности на недвижимость. Кроме того, агрессорам придется держаться подальше от местонахождения жертвы на расстоянии, которое обеспечивает ее безопасность, исключить любые контакты, включая телефон, переписку или иное. В то же время агрессору будет запрещено приближаться к определенным местам: месту работы жертвы, месту учебы ребенка, другим конкретным местам, которые посещает защищаемое лицо.
Изменения в законе позволяют наблюдать и за жертвой, членами ее семьи с помощью электронной системы, такой как небольшой телефон GSM, если они выразят свое согласие в письменной форме.
Новые правила вступят в силу по истечении срока в 6 месяцев со дня опубликования в Monitorul Oficial.