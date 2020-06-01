На очередном заседании Объединённой контрольной комиссии обсудили службу миротворцев в условиях пандемии COVID-19. Обсудили также провокацию, которая произошла на прошлой неделе в Зоне безопасности вблизи одного из сёл Дубоссарского района.
Напомним: фермеров из Молдовы, беспрепятственно въехавших на территорию ПМР, остановили сотрудники ГАИ ПМР. На передних сиденьях автомобиля находились сразу четыре человека, что является грубым нарушением эксплуатации транспортного средства. Жители Молдовы устроили скандал, для массовости привлекли односельчан и сотрудников правоохранительных органов соседней страны. Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков охарактеризовал это как «спланированный выпад с целью дискредитировать миротворческую операцию», передает novostipmr.com.
В ходе сегодняшнего заседания приднестровская сторона призвала Молдову больше не провоцировать подобных ситуаций в Зоне безопасности.
В интервью журналистам Олег Беляков также сообщил о докладе объединённого командования, в котором отмечалось, что составные части миротворческих сил справляются с поставленными задачами.
«Военные наблюдатели работают, контактируют с местными органами власти, правоохранительными органами, посещают посты правоохранительных органов», - отметил Беляков.
Объединённая Контрольная Комиссия (ОКК) сформирована 27 июля 1992 года из представителей конфликтующих сторон: Молдовы и Приднестровья, а также Российской Федерации - гаранта мира на Днестре. ОКК руководит миротворческой операцией, в которой участвуют совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. novostipmr.com