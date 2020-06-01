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Новые соцвыплаты пенсионерам - в Молдове депутаты приняли важный законопоект

Новые соцвыплаты пенсионерам - в Молдове депутаты приняли важный законопоект

Граждан РМ, вышедших на пенсию, но осуществлявщих соцвыплаты в другой стране и не имеющих в Молдове бесплатного полиса медстрахования, коснется ряд изменений в законодательстве, которые принял парламент Молдовы в четверг.

– Эти люди на сегодняшний день лишены права получать бесплатную медпомощь у нас в стране. Но, во-первых, речь идет о гражданах республики, а, во-вторых, они оплачивают взносы кассу социального страхования, и имеет полное конституционное право для обеспечения бесплатным медицинским полисом, - отметил депутат Владимир Односталко, которого цитирует bloknot-moldova.md.

По его словам, пока не определено точное число получателей этой категории граждан, но речь может идти более, чем о тысяче человек.

Также парламентарии проголосовали сразу в двух чтениях за проект, который предусматривает увеличение ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев.

– Супругам участников Второй мировой войны или боевых действий в мирное время, погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, либо умерших лиц с ограниченными возможностями вследствие войны – 500 леев, - сказано в пояснительной записке к документу.

Депутаты обсудили и поправки в закон об обязательном медицинском страховании, чтобы предоставить статус застрахованного государством лица ветеранам.

– Проект разработан для расширение доступа к медицинским услугам ветеранов войны… Это моральное обязанность государства поддерживать по максимуму эту категорию граждан, в частности тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Молдовы, - сказал демократ Павел Филип.

Эти изменения должны вступить в силу с 1 июля.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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