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За пять месяцев инфляция в Приднестровье составила 2%

За пять месяцев инфляция в Приднестровье составила 2%

В мае уровень инфляции на потребительском рынке замедлился. По данным Госслужбы статистики Приднестровья, по сравнению с апрелем цены в среднем снизились на 0,3%.

Всего за пять месяцев этого года инфляция составила 2%, что на 1,2 процентных пункта ниже аналогичных показателей прошлого года, передает novostipmr.com

По сравнению с апрелем в мае по продовольственным товарам зафиксировано снижение цен – 0,2%. Год назад этот показатель составлял 2,1%. Как отмечают в Минэкономразвития, отчасти это вызвано сезонным удешевлением овощей и фруктов (-1%), а также понижением цен на мясопродукты (-0,3%). Продолжилось стартовавшее в начале года последовательное удешевление яиц (-3,6% за месяц и -17,2% за 5 месяцев).

В то же время за январь-май стоимость среднестатистической продуктовой корзины в республике выросла на 4,5%. Так, по итогам 5 месяцев овощи и плоды подорожали на 23,6%, картофель на 13,5% рыбопродукты на 5,2%, макароны и крупы на 2%.

Сфера непродовольственных товаров в мае продемонстрировала 0,5%-ную дефляцию, что в значительной степени обусловлено удешевлением топлива (-5,5%). Снижение цен на бензин (-13,9% по итогам января-мая) оказало определяющий эффект на снижение среднего уровня цен в непродовольственном сегменте – на 0,9% к уровню декабря прошлого года. А вот моющие средства, медикаменты и табачные изделия немного подорожали.

За январь-май инфляция в сфере услуг достигла 1,9%. Повышение показали перевозка пассажиров, связь, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

novostipmr.com
  • Сегодня, 06:34
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