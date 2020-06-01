Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и не считает нужным вносить дополнительные коррективы в угоду Венгрии.
Украина не будет вносить дополнительные изменения в закон Об образовании по требованию Венгрии, кроме тех, которые обусловлены решением Венецианской комиссии. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1, сообщает korrespondent.net.
"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии, провозглашенные к закону Об образовании. Мы эти рекомендации выполнили. И это "красная линия", которую я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона", − подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы, Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в документ для того, чтобы пойти на компромиссы с Венгрией.
"Мы говорим, что мы можем найти понимание, как мы будем имплементировать этот закон сбалансировано, но принципы, заложенные в законе Об образовании, мы не будем изменять в угоду кому-то из наших соседей", − добавил министр.
Он также отметил, что Венгрия никогда не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком и "это фундаментально". korrespondent.net