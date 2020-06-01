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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 5 по 11 июня на территории ПМР зафиксировано 192 заявления и сообщения о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно убийство, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 29 краж (14 из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано пять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разысканы восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны десять госдолжников и один неплательщик алиментов.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1463 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 23 водителя, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлены восемь таких водителей, Слободзейского района – семь, г. Бендеры – четыре, г. Тирасполь – три, Дубоссарского района – один.

С 5 по 11 июня на территории республики зафиксировано пять пожаров. Погибших и раненых нет. Три пожара зарегистрировано на территории Рыбницкого района (два в г. Рыбница и один в с. Ержово), по одному пожару – на территории обслуживания г. Бендеры (с. Кицканы) и Григориопольского района (с. Малаешты). За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 13 человек.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:28
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