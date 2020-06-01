Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 112 «Об определении подчинённости государственной санитарно-эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики», Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики», Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)», протокола расширенного заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции с участием Президента ПМР от 11 июня 2020 года № 01.1-52/85, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики -
решили:
1. В рамках поэтапного смягчения ранее установленных ограничительных мер в условиях карантина снять ограничения по режиму работы:
а) предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытых площадках и террасах, а также в летних кафе, установленные пунктом 4 Решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 4 июня 2020 года, которые предусматривали ограниченный режим их работы до 22 час. 00 мин.;
б) торговых объектов, установленные подпунктом а) пункта 5 Решения Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 27 марта 2020 года (главам государственных администраций городов и районов республики издать соответствующее распоряжение, в котором предусмотреть снятие ранее установленных ограничений, касающихся режима работы торговых объектов до 21 час. 00 мин.). 2. Министерству здравоохранения ПМР, учитывая снижение количества пациентов в карантинных госпиталях республики:
а) оставить функционировать карантинные госпитали в городах Бендеры, Тирасполь, Слободзея (I, II, III уровень) и городе Рыбница (II уровень); б) продолжить лечение пациентов, находящихся на сегодняшний день в карантинном госпитале города Дубоссары, до момента их выписки;
в) направлять новых пациентов с подтверждённым диагнозом или с подозрением на вирусную инфекцию нового типа из городов Каменки, Дубоссар и Григориополя в карантинный госпиталь города Рыбница; г) прекратить функционирование карантинных отделений, развёрнутых на базе ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» и ГУ «Бендерский центр матери и ребёнка».
3. Министерству здравоохранения ПМР провести мониторинг видов деятельности и услуг, оказываемых гражданам лечебно-профилактическими учреждениями системы здравоохранения республики, которые на сегодняшний день можно возобновить: проведение плановых операций, вакцинацию, лечение в стационарных условиях, лабораторные исследования и прочее.
4. Министерству просвещения ПМР подготовить и представить до 15 час. 00 мин. 12 июня 2020 года график проведения церемоний вручения документов об окончании учебных заведений республики, в котором исключить возможность проведения следующих мероприятий:
а) нахождение в одно время и в одном месте нескольких выпускных классов одного учебного заведения;
б) 19 июня 2020 года, в День Памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.
5. Штабу МВД ПМР представленный график после изучения направить на согласование в адрес Президента Приднестровской Молдавской Республики.
6. Утвердить рекомендации по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, выполнение которых должно быть обеспечено в ходе организации торжественных мероприятий по вручению аттестатов об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании в организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
7. Главам государственных администраций городов и районов республики как руководителям оперативных штабов на местах:
а) обеспечить контроль за проведением торжественных мероприятий по вручению аттестатов об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании в организациях общего образования на подведомственной территории с рассмотрением возможности проведения выпускных вечеров на открытых летних террасах (площадках) с учётом карантинных ограничений и исключения нахождения там в одно время нескольких выпускных классов;
б) усилить контроль (назначить ответственных) за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил организациями и гражданами, а также проведением дезинфекции в сфере:
- предоставления услуг и организации досуга (пассажирских перевозок, общественного питания, централизованных детских площадок, игровых зон и аттракционов);
- организации и проведения траурных мероприятий с исключением массовых скоплений граждан, для чего провести встречи с сотрудниками предприятий и организаций, оказывающих ритуальные услуги.
8. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР обеспечить охрану правопорядка, а также контроль за соблюдением установленных карантинных ограничений и санитарных правил в период проведения мероприятий по вручению аттестатов об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании в организациях общего образования, расположенных на территории обслуживания.
9. Главному государственному санитарному врачу ПМР разработать рекомендации по проведению траурных мероприятий и захоронению умерших граждан, не связанных с заболеванием вирусной инфекцией нового типа.
10. Правительству ПМР, Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР в срок к 18 июня 2020 года выработать методические рекомендации по оценке ущерба, причинённого окружающей природной среде отходами битумной смолы на территории Слободзейского района.
11. Правительству ПМР, Министерству здравоохранения ПМР для обнародования в СМИ подготовить информацию, содержащую перечень юридических и физических лиц, оказавших поддержку населению и государству в профилактике и предотвращении распространения вирусной инфекции.
12. Министерству здравоохранения ПМР внести предложения по установлению надбавок и доплат к должностным окладам работникам ГУ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», которые проводят исследования по диагностированию вирусной инфекции (предложения должны содержать необходимость исчисления данных выплат с момента начала проведения ими лабораторных исследований по диагностированию вирусной инфекции).
13. Главам государственных администраций городов и районов республики совместно с начальниками территориальных гарнизонов ОВД ПМР, ГУпЧС и УМОБ МВД ПМР обеспечить безопасный отдых граждан на санкционированных пляжах городов и районов республики и в других местах отдыха граждан.
14. Штабу, КПУ МВД ПМР разработать порядок перемещения юридическими лицами товаров и грузов через Государственную границу ПМР (порядок обращения, получения пропуска, перемещения через Государственную границу и т. д.) в условиях установленных карантинных ограничений.
15. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения ПМР во взаимодействии с главами государственных администраций городов и районов республики осуществлять постоянный строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений на всех открытых и приступивших к работе объектах, в учреждениях, на предприятиях и т. п.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р. П. Мова
Тирасполь, 11 июня 2020 года
Приложение
к Решению Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции
от 11 июня 2020 года
Рекомендации по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, выполнение которых должно быть обеспечено в ходе организации торжественных мероприятий по вручению аттестатов об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании в организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики
1. Предусмотреть проведение мероприятий по вручению документов об окончании образовательных учреждений республики исключительно на открытых площадках при образовательных учреждениях, а также в парковых зонах, скверах и т. д.
2. Разработать график вручения аттестатов для каждого класса и группы отдельно (по дням и часам; на каждый класс или группу выделить не менее двух часов),
3. Организовать расстановку участников мероприятия по группам (выпускники, родители, родственники) с обеспечением социальной дистанции между группами не менее 2 (двух) метров.
4. Все участники мероприятия, за исключением выпускников, должны находиться в медицинских масках.
5. Соблюдать правила использования медицинских масок: заменять их через каждые 2 (два) – 3 (три) часа или чаще по мере увлажнения.
6. После рукопожатий организовать дезинфекцию рук участникам.
7. Предусмотреть возможность выдачи аттестатов в канцелярских пакетах для хранения и защиты бумажных документов (полиэтиленовых файлах).
8. На мероприятиях не рекомендуется присутствие людей из группы риска (старше 65 лет). mvdpmr.org