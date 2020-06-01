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Додон ответил на вопрос, можно ли прожить на 1000 леев в месяц

Додон ответил на вопрос, можно ли прожить на 1000 леев в месяц

В рамках передачи «Президент отвечает» гражданин спросил Игоря Додона, может ли он отказаться от своей зарплаты и содержать свою семью на 1000 леев, как это делают пенсионеры.

Президент РМ ответил, что прожить на эти деньги невозможно, и пояснил, что власти работают в направлении того, чтобы обеспечить достойную пенсию для пожилых людей, сообщает point.md ссылаясь на stiri.md

«Вы знаете, что я выступил с несколькими инициативами, предложил выделить пенсионерам поддержку в размере 600 леев два раза в год. Была помощь в начале года, и вы получите еще по 700 леев.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь вам. Можно ли прожить на пенсию 1000-2000 леев? Конечно, нет.

Но если другие политики придут к вам завтра и пообещают вам пенсию в размере 5000 леев, то я такого обещания давать не буду, потому что это не реально. Мы можем индексировать пенсии два раза в год», - пояснил Додон.

Point.md
  • Сегодня, 18:45
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