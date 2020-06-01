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Вступительные экзамены в университеты Молдовы отменены

Вступительные экзамены в университеты Молдовы отменены

Процесс приема студентов в молдавские университеты в 2020 году будет проходить без вступительных экзаменов, только на основе диплома, выданного в соответствии со средним баллом, полученным за последние три года обучения в лицее.

Об этом сообщила проректор Государственного университета Молдовы Отилия Дандара, пишет point.md

"Мы будем следовать требованиям, которые у нас есть на наших факультетах. Если есть места на контрактной основе, даже бюджетные, и студент не проявляет мотивацию к учебе, он не будет проходить обучение в университете. Существует процесс исключения. Поступает кто хочет, но останется тот, кто может, - сказала Отилия Дандара в ходе публичных онлайн-дебатов DezBACterizare.

В ходе обсуждения экс-председатель Национального молодежного совета Молдовы Валериу Драгэлин сказал, что у некоторых молодых людей нет эмпатии, они преследуют свои личные интересы.

"Я разочарован тем, что есть молодые люди, которые просят о проведении БАКа. Мы не должны принимать решение на основе мнения меньшинства. Я бы сказал этим людям не вмешиваться в политику, чтобы не стать классическим политиком, который продвигает не гражданские, а личные интересы", - сказал Валериу Драгэлин.

Напоминаем, что экзамены на степень бакалавра, которые должны были состояться в этом году, были отменены 21 мая. За это проголосовало большинство депутатов в парламенте после выступления министра образования, культуры и науки Игоря Шарова.

Point.md
  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 71
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