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Виталий Игнатьев встретился с руководителем Официального Представительства Южной Осетии в ПМР Виталием Янковским

Виталий Игнатьев встретился с руководителем Официального Представительства Южной Осетии в ПМР Виталием Янковским

В МИД ПМР прошла встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с Главой Официального Представительства Республики Южная Осетия в ПМР Виталием Янковским. Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

Приветствуя гостя, Виталий Игнатьев позитивно оценил продолжение официальных контактов между внешнеполитическим ведомством ПМР и Официальным Представительством после перерыва, связанного с пандемией COVID-19, а также поблагодарил Посла Республики Южная Осетия за проактивную позицию, способствующую укреплению двустороннего взаимодействия, передает пресс-служба аедомства.

В ходе встречи собеседники предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов повестки дня сотрудничества между Приднестровьем и Аланией. Отдельно были затронуты некоторые аспекты, касающиеся функционирования представительств ПМР в республиках Абхазия и Южная Осетия.

В рамках общения дипломаты также уделили внимание совместной реализации ряда проектов и инициатив, в том числе II Международного конкурса рисунков «Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы».

В завершение встречи собеседники подтвердили готовность к продолжению системных контактов по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 05:37
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