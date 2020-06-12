В МИД ПМР прошла встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с Главой Официального Представительства Республики Южная Осетия в ПМР Виталием Янковским. Во встрече также принял участие заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.
Приветствуя гостя, Виталий Игнатьев позитивно оценил продолжение официальных контактов между внешнеполитическим ведомством ПМР и Официальным Представительством после перерыва, связанного с пандемией COVID-19, а также поблагодарил Посла Республики Южная Осетия за проактивную позицию, способствующую укреплению двустороннего взаимодействия, передает пресс-служба аедомства.
В ходе встречи собеседники предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов повестки дня сотрудничества между Приднестровьем и Аланией. Отдельно были затронуты некоторые аспекты, касающиеся функционирования представительств ПМР в республиках Абхазия и Южная Осетия.
В рамках общения дипломаты также уделили внимание совместной реализации ряда проектов и инициатив, в том числе II Международного конкурса рисунков «Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы».
В завершение встречи собеседники подтвердили готовность к продолжению системных контактов по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес. mid.gospmr.org