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Владельцы пансионатов в Вадул-луй-Водэ готовятся к началу летнего сезона
Владельцы пансионатов в зоне отдыха Вадул-луй-Водэ надеются, что летний отдых на пляжах у Днестра никто не запретит, несмотря на разгулявшуюся по стране эпидемию коронавируса, передает tv8.md
Администраторы небольших отелей и местных вилл готовятся к принятию первых туристов в этом сезоне. Соблюдение эпидемиологических норм – всему голова, говорят работники пансионатов.
tv8.md
- Сегодня, 05:44
- DTV
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