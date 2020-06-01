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Во Франции горит атомная подводная лодка

Во Франции горит атомная подводная лодка

Масштабный пожар начался после взрыва, пргоизошедшего в ходе ремонтных работ на корабле. Местные власти утверждают, что дым от пожара не является радиоактивным.

На атомной подводной лодке Perle, пришвартованной на военно-морской базе во французском Тулоне, в пятницу, 12 июня, произошел взрыв и масштабный пожар, сообщает Морская префектура Средиземноморья в Twitter, передает korrespondent.net.

Отмечается, что инцидент произошел во твремя ремонтных работ на подлодке Perle, относящейся к классу Rubis.

Отмечается, что дым, который выбрасывается из-за пожара, не радиоактивен.

"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на всей территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", - отмечает ведомство.

Также сообщается, что рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Борьбой с огнем на подлодке занимаются местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу коллеги из Марселя. Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных спасателей.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:48
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