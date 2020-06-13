Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле о предложении 6 миллионов долларов взятки руководству антикоррупционных органов Украины.
Об этом заявил на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает ria.ru
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий взятка предлагалась за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Три человека задержаны по делу о предложении взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого.
"Давайте поставим точку в этом деле раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют", - сказал Холодницкий на брифинге.
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник добавил, что дело касается выдачи стабилизационного кредита Нацбанком Украины одному из банков.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно. ria.ru