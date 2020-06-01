Dnestr.TV

 
0

Международный аэропорт Кишинёва возобновляет свою работу

Международный аэропорт Кишинёва возобновляет свою работу

Как указано на официальной странице Кишиневского аэропорта в социальной сети, «в контексте борьбы с пандемией COVID-19, безопасность остаётся нашим приоритетом». Аэропорт Кишинев (KIV) следует международным инструкциям по борьбе с пандемией, адаптировав в этих целях все аэропортовые операции для обеспечения безопасности пассажиров, посетителей и сотрудников. В дополнение к мерам предосторожности заинтересованным лицам рекомендуется ознакомиться с информацией, приведенной в сообщении администрации аэропорта. Она поможет пассажирам подготовиться к путешествию и предотвратить риск заражения во время посещения аэропорта KIV, передает bloknot-moldova.md.

- Перед отлётом мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, с которой вы летите. Несоблюдения данных мер безопасности может послужить отказу в посадки на борт самолёта.

В момент прибытия в аэропорт:

• Убедитесь, что вы надлежавшим способом обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);

• Стоит отметить, что в здание пассажирского терминала будут допущены только те пассажиры, имеющие защитные медицинские маски. Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров и лиц в аэропорту, с момента входа в здание аэропорта и до тех пор, пока они не покинут здание терминала аэропорта назначения;

• Маски обычно следует заменять после того, как они были использованы в течение 4-х часов, пассажиры должны обеспечить себя достаточным запасом масок на протяжении всего времени путешествия (аэропорт предоставляет пункты продаж, такие как аптечные пункты и автоматы по продаже масок);

• Соблюдайте социальную дистанцию (1,5 - 2 метра), придерживайтесь специальной маркировки и установленных барьеров для правильного дистанцирования;

• Пассажиры будут подвергаться температурному контролю, лица с температурой 38°С и выше не будут допускаться в здание пассажирского терминала аэропорта;

• Регулярно мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой, а также используйте дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе;

• При чихании или кашле прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

• Ограничивайте прямой контакт с поверхностями и людьми;

• Ознакомьтесь с правилами безопасной утилизации средств индивидуальной защиты. В здании пассажирского терминала аэропорта будут установлены бесконтактные урны для использованных масок;

• По решению государственных властей, в Терминал аэропорта допускаются только пассажиры (исключение для тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения), - говорится в сообщении на Facebook.

Международный Аэропорт Кишинева принял все необходимые меры для безопасности пассажиров. Администрация аэропорта рассчитывает на поддержку и содействие граждан в осуществлении мер по предотвращению и распространению пандемии.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 18:24
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна