Как указано на официальной странице Кишиневского аэропорта в социальной сети, «в контексте борьбы с пандемией COVID-19, безопасность остаётся нашим приоритетом». Аэропорт Кишинев (KIV) следует международным инструкциям по борьбе с пандемией, адаптировав в этих целях все аэропортовые операции для обеспечения безопасности пассажиров, посетителей и сотрудников. В дополнение к мерам предосторожности заинтересованным лицам рекомендуется ознакомиться с информацией, приведенной в сообщении администрации аэропорта. Она поможет пассажирам подготовиться к путешествию и предотвратить риск заражения во время посещения аэропорта KIV, передает bloknot-moldova.md.
- Перед отлётом мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, с которой вы летите. Несоблюдения данных мер безопасности может послужить отказу в посадки на борт самолёта.
В момент прибытия в аэропорт:
• Убедитесь, что вы надлежавшим способом обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства);
• Стоит отметить, что в здание пассажирского терминала будут допущены только те пассажиры, имеющие защитные медицинские маски. Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров и лиц в аэропорту, с момента входа в здание аэропорта и до тех пор, пока они не покинут здание терминала аэропорта назначения;
• Маски обычно следует заменять после того, как они были использованы в течение 4-х часов, пассажиры должны обеспечить себя достаточным запасом масок на протяжении всего времени путешествия (аэропорт предоставляет пункты продаж, такие как аптечные пункты и автоматы по продаже масок);
• Соблюдайте социальную дистанцию (1,5 - 2 метра), придерживайтесь специальной маркировки и установленных барьеров для правильного дистанцирования;
• Пассажиры будут подвергаться температурному контролю, лица с температурой 38°С и выше не будут допускаться в здание пассажирского терминала аэропорта;
• Регулярно мойте руки не менее 20 секунд с мылом и водой, а также используйте дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе;
• При чихании или кашле прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
• Ограничивайте прямой контакт с поверхностями и людьми;
• Ознакомьтесь с правилами безопасной утилизации средств индивидуальной защиты. В здании пассажирского терминала аэропорта будут установлены бесконтактные урны для использованных масок;
• По решению государственных властей, в Терминал аэропорта допускаются только пассажиры (исключение для тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения), - говорится в сообщении на Facebook.
Международный Аэропорт Кишинева принял все необходимые меры для безопасности пассажиров. Администрация аэропорта рассчитывает на поддержку и содействие граждан в осуществлении мер по предотвращению и распространению пандемии.