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Число киберпреступлений в России с начала года выросло на 85%

Число киберпреступлений в России с начала года выросло на 85%

Количество киберпреступлений в России в этом году выросло на 85%, при этом совершенных при помощи пластиковых карт - в шесть раз. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-центре МВД.

"Все большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество выросло на 85,1%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 123,7%. При этом удельный вес таких преступлений возрос до 21,7% от общего числа", - сказали в МВД.

По данным министерства, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт, пишет ТАСС.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в России наблюдается увеличение количества мошенничеств, в мае их число выросло на 35%. Аферисты все чаще используют для хищения денег информационно-телекоммуникационные технологии. В мае мошенничеств с использованием электронных средств платежа, стало больше на 103,6%.

tass.ru
  • Вчера, 18:32
  • DTV
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