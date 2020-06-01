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5 безалкогольных коктейлей для летней вечеринки

5 безалкогольных коктейлей для летней вечеринки\

Освежающие коктейли с кусочками льда или мороженым являются неотъемлемой частью любой летней вечеринки, также как приятная музыка, развлекательная программа и вкуснейшие закуски. Эти напитки способны подарить столь желанную прохладу после жаркого дня, а их вкус – незабываемое наслаждение.

Коктейль готовят путем смешивания разных ингредиентов. Они могут быть как алкогольные, так и вовсе не содержать горячительных напитков. Сегодня мы рассмотрим самые вкусные и необычные безалкогольные коктейли, которые внесут изюминку в вашу летнюю вечеринку.


sok.media
  • Вчера, 18:50
  • DTV
  • Просмотров: 68
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