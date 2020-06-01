Полицейский штата Нью-Джерси застрелил безоружного 28-летнего афроамериканца Морриса Гордона.
Это уже второй резонансный случай за последнее время, когда жертвой полицейских становится темнокожий мужчина, передает ntv.ru
Убийство произошло 23 мая, но кадры с видеорегистратора попали в Сеть лишь недавно. Автомобиль темнокожего студента-химика Морриса Гордона заглох на дороге: кончился бензин. Приехавший эвакуатор поделился топливом, и Гордон снова отправился в путь. Через некоторое время студента остановил полицейский. Оказалось, что Гордон разогнался до 101 мили в час (более 162 км/ч). Офицер выписал штраф за превышение скорости. Через 20 минут машина Гордона снова сломалась, и он познакомился с сержантом Рэндаллом Ветцелем. Студент сидел в патрульной машине Ветцеля, пока не приехал эвакуатор.
По непонятной причине Гордон покинул машину, Ветцель приказал ему вернуться. Завязалась потасовка, полицейский предупредил, что воспользуется перцовым баллончиком. Потом раздалось 6 выстрелов, Моррис Гордон умер на месте. Полицейский Рэндалл Ветцель утверждает, что темнокожий студент пытался отобрать у него пистолет. Идет расследование, возбуждено уголовное дело.
Уроженец Ямайки, 28-летний Моррис Гордон изучал химию в общественном колледже штата Нью-Йорк и подрабатывал таксистом. Его мать, Ракель Барретт, уверена, что с ним поступили хуже, чем с собакой.
Ракель Барретт, мать погибшего: «Полицейского должны обвинить в убийстве. 6 выстрелов — это слишком много. Я думаю, даже с собакой так бы не поступили. Он человек».
Мать погибшего Гордона до сих пор не верит, что ее сына больше нет, и регулярно отправляет ему трогательные сообщения. Она отметила, что скорбела по задушенному Джорджу Флойду, однако считает, что его смерть и гибель ее сына — это «два разных случая».
Адвокат Ракель Баррет считает, что безоружный Моррис Гордон выжил бы, если бы был белым.
Напомним, после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по США прокатилась волна протестов, переросших во многих городах в беспорядки. При задержании Флойда повалили на асфальт и удерживали 8 минут 46 секунд, при этом один из полицейских придавливал его шею коленом. Позже для полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Флойда, суд установил залог в размере 1,25 млн долларов.