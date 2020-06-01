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Обвинительные документы по делу Плахотнюка будут отправлены в США

Обвинительные документы по делу Плахотнюка будут отправлены в США

Антикоррупционная прокуратура несколько раз взаимодействовала с Интерполом и Посольством США в Молдове, предоставляя все необходимые материалы и информацию с целью объявления Владимира Плахотнюка в розыск.

Пока прокуратура не была проинформирована о принятии какого-либо решения по этому вопросу. Уточнения содержатся в ответе Генеральной прокуратуры для ipn.md

„Управление международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции недавно проинформировало Антикоррупционную прокуратуру о решении Комиссии по контролю за документами Генерального секретариата Oipc Interpol отложить принятие решения по этому делу до следующей сессии комиссии, которая должна состоятся 29 июня-3 июля. Это связано с получением дополнительных элементов, которые должны быть пересмотрены до завершения оценки соответствия данных” - отмечает Генпрокуратура.

18 мая 2020 года Антикоррупционная прокуратура издала новое постановление об обвинении и дополнении к обвинению в отношении Владимира Плахотнюка, которому предъявлено обвинение в „создании и управлении преступной организацией”. Ему также инкриминируют „мошенничество” и „отмывание денег” в особо крупных размерах.

„После перевода документов с обвинениями на английский язык, они должны быть отправлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для того, чтобы Плахотнюк был экстрадирован и привлечен к уголовной ответственности в Республике Молдова” говорится в ответе ГП.

После того, как 22 мая суд выдал ордер на арест на 30 суток на имя Владимира Плахотнюка, его адвокат Лучиан Родак выступил с заявлением, в котором говорилось, что „обвинения, выдвинутые в адрес Владимира Плахотнюка, сделаны в предвыборный период, когда те, кто сейчас находится у руководства государства, погружают общество в глубокий кризис и сталкиваются с ситуациями, когда им нужно отвлечь внимание граждан от реальных проблем и от состояния, в котором оказалась Республика Молдова”. „Все обвинения, выдвинутые в адрес Владимира Плахотнюка, необоснованные, не основаны на реальных фактах и никогда не будут доказаны, потому что они на самом деле не существуют”, говорится в сообщении адвоката Родак.

ipn.md
  • Сегодня, 09:12
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