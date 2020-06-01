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В Грузии не исключили переноса парламентских выборов из-за коронавируса

В Грузии не исключили переноса парламентских выборов из-за коронавируса

Парламентские выборы в Грузии, проведение которых запланировано на октябрь, могут быть перенесены на декабрь, если осенью в стране начнется вторая волна пандемии нового коронавируса. Об этом в субботу заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и депутат парламента Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала Imedi.

"Если случится так, что настанет вторая волна, которая совпадет с периодом выборов, возможно обязательным станет объявление чрезвычайного положения. В этом ничего трагичного нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь", - сказал Кобахидзе.

Согласно конституции Грузии, в случае введения чрезвычайного или военного положения выборы должны состояться не раньше 45 дней после снятия режима и не позже 60 дней. В республике из-за пандемии уже действовал режим ЧП с 21 марта по 22 мая. С 27 апреля власти республики приступили к поэтапному смягчению ограничений, пишет ТАСС.

По последним данным, в Грузии выявлен 851 случай заражения коронавирусом, в карантине находятся более 2,7 тыс. человек, в стационарах - 252. 702 человека выздоровели.

Трое граждан Грузии с коронавирусом прибыли из-за рубежа.
tass.ru
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
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