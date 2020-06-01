Министр обороны вМолдове Александру Пынзарь распорядился провести психологическое тестирование всех военнослужащих.
Решение было принято после того, как в мае текущего года военнослужащий умер, упав с высоты, передает ipn.md
„Г-н министр распорядился после этого случая провести во всех воинских частях в том числе психологическое тестирование всех военнослужащих, чтобы узнать, какова ситуация или какова психологическая картина”, - сказала пресс-секретарь Министерства обороны Алла Дьякону.
Психологическое тестирование военнослужащих по контракту осуществляется при трудоустройстве на военную службу; при подаче документов и после зачисления в Военную академию Вооруженных сил. Также во время выполнения военной службы в воинских подразделениях / учреждениях (по личному решению военнослужащего или по рекомендации командиров разного уровня, в случае допущения нарушений военной дисциплины) и по решению психолога (при появлении негативных психических состояний, при недействительных результатах психологических тестов).
Психологическое тестирование военнослужащих срочной службы и новобранцев проводится по прибытии в подразделения и после учебного периода, после 6 месяцев службы, которое включает обновление списка военнослужащих, включенных в „группу риска” и списка военнослужащих, допущенных к военным учениям, охране и в гарнизоны. Военнослужащие срочной службы также подвергаются профессиональному психологическому тестированию (с целью разработки психологической характеристики с рекомендациями о пригодности для службы по контракту) и случайной психологической проверке (по просьбам командиров, в случае возникновения трудных ситуаций, агрессивного поведения между военнослужащими, нарушений дисциплины или по индивидуальным просьбам военнослужащих).
„В результате психологического тестирования анализируются все результаты, разрабатываются окончательные отчеты, в которых указаны выявленные проблемы, общие выводы и рекомендации по улучшению ситуации. В то же время планируется проведение различных групповых и индивидуальных психологических мероприятий с целью предотвращения, смягчения, преодоления трудностей или решения психологических, социальных проблем, возникающих у военнослужащих и членов их семей, а также в военных коллективах”, - уточнила пресс-секретарь Министерства обороны Алла Дьякону.
Что касается дела военнослужащего, упавшего с десятого этажа, признаков преступления не было обнаружено. „Любой случай самоубийства расследуется полицией, как констатирующего агента, который определяет, был ли случай самоубийства или нет”, - уточнила Алла Дьякону.
Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заявила, что расследование все еще продолжается, и экспертиза не готова, но согласно предварительной версии, молодой человек покончил с собой.
Министерство обороны объявило утром, 21 мая, что 26-летний военнослужащий по контракту скончался, упав с десятого этажа столичного жилого дома.