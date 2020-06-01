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Министр обороны РМ распорядился провести психологическое тестирование военнослужащих

Министр обороны РМ распорядился провести психологическое тестирование военнослужащих

Министр обороны вМолдове Александру Пынзарь распорядился провести психологическое тестирование всех военнослужащих.

Решение было принято после того, как в мае текущего года военнослужащий умер, упав с высоты, передает ipn.md

„Г-н министр распорядился после этого случая провести во всех воинских частях в том числе психологическое тестирование всех военнослужащих, чтобы узнать, какова ситуация или какова психологическая картина”, - сказала пресс-секретарь Министерства обороны Алла Дьякону.

Психологическое тестирование военнослужащих по контракту осуществляется при трудоустройстве на военную службу; при подаче документов и после зачисления в Военную академию Вооруженных сил. Также во время выполнения военной службы в воинских подразделениях / учреждениях (по личному решению военнослужащего или по рекомендации командиров разного уровня, в случае допущения нарушений военной дисциплины) и по решению психолога (при появлении негативных психических состояний, при недействительных результатах психологических тестов).

Психологическое тестирование военнослужащих срочной службы и новобранцев проводится по прибытии в подразделения и после учебного периода, после 6 месяцев службы, которое включает обновление списка военнослужащих, включенных в „группу риска” и списка военнослужащих, допущенных к военным учениям, охране и в гарнизоны. Военнослужащие срочной службы также подвергаются профессиональному психологическому тестированию (с целью разработки психологической характеристики с рекомендациями о пригодности для службы по контракту) и случайной психологической проверке (по просьбам командиров, в случае возникновения трудных ситуаций, агрессивного поведения между военнослужащими, нарушений дисциплины или по индивидуальным просьбам военнослужащих).

„В результате психологического тестирования анализируются все результаты, разрабатываются окончательные отчеты, в которых указаны выявленные проблемы, общие выводы и рекомендации по улучшению ситуации. В то же время планируется проведение различных групповых и индивидуальных психологических мероприятий с целью предотвращения, смягчения, преодоления трудностей или решения психологических, социальных проблем, возникающих у военнослужащих и членов их семей, а также в военных коллективах”, - уточнила пресс-секретарь Министерства обороны Алла Дьякону.

Что касается дела военнослужащего, упавшего с десятого этажа, признаков преступления не было обнаружено. „Любой случай самоубийства расследуется полицией, как констатирующего агента, который определяет, был ли случай самоубийства или нет”, - уточнила Алла Дьякону.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати заявила, что расследование все еще продолжается, и экспертиза не готова, но согласно предварительной версии, молодой человек покончил с собой.

Министерство обороны объявило утром, 21 мая, что 26-летний военнослужащий по контракту скончался, упав с десятого этажа столичного жилого дома.

ipn.md
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
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