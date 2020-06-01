В Бендерах в ближайшие дни начнётся строительство нового парка. Располагаться он будет на заднем дворе школы № 9. Зону отдыха создадут по инициативе депутата Верховного Совета Юрия Кучеренко. Городские власти проект поддержали, сообщается на странице парламента в Facebook.
«Это место является центральным в большом жилом массиве и востребовано не только молодёжью, детьми, но и старшим поколением. Людям, по сути, негде гулять», – отметил Юрий Кучеренко.
Планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, сделать спортивную площадку с полем для мини-футбола и волейбола, детский городок с качелями и горками, живой лабиринт из кустарника, пишет novostipmr.com.
Источники финансирования уже найдены. Как ожидается, парк будет готов в следующем году. В ближайшее время объявят конкурс на лучшее название.