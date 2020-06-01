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От взрыва гранаты в Одесской области пострадали пять человек

От взрыва гранаты в Одесской области пострадали пять человек

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты.

Пять человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве ручной гранаты РГД-5, которую они пытались разобрать во дворе дома в селе Дачное Одесской области. Об этом, в понедельник, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Трое жителей села принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранату РГД-5 и начали разбирать. В результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Мужчины и две женщины, которые в то время были рядом с ними на дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им предоставляется медицинская помощь, добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, передает korrespondent.net.

На днях в Харьковской области бывший участник ООС подорвался на гранате Ф-1 в лесополосе и умер от полученных ранений.

После этого от взрыва гранаты погиб бывший атошник на Сумщине.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:46
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