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Незаконная вырубка леса в Молдове не прекращается и по сей день

Незаконная вырубка леса в Молдове не прекращается и по сей день

Эксперты в области экологии и должностные лица, которые находились «у штурвала» Агентства «Moldsilva», утверждают, что речь идет и о незаконной вырубке древесины.

В законодательстве немало пробелов, а экологичес­ких инспекторов, которые прово­дят проверки, слишком мало по сравнению с числом работников лесохозяйственных предприятий, передает vocea.md

Как сообщил бывший дирек­тор Агентства «Moldsilva» Валериу Кайсын, на лесохозяйственных предприятиях периодически – весной и осенью – проводятся проверки, в том числе внезапные.

«В 2019 году во время про­верки в Природном заповед­нике «Кодры» было обнаружено 200 кубометров древесины. Речь шла о незаконной вырубке. Тогда с должности сняли несколько лес­ников и директоров лесничеств. Не думаю, что положение сильно изменилось, ведь персонал, охра­няющий лесной фонд, не обладает правом составлять протоколы по факту нарушения лесного законо­дательства. Это то же самое, что сказать хирургу, что он не может проводить операцию, ведь чело­век в любом случае умрет! Теперь правом составлять протоколы по случаям лесонарушений наде­лены только служащие Экологи­ческой инспекции. Но и здесь не все гладко. У нас 200 экологичес­ких инспекторов на пять тысяч работников лесного хозяйства. Мы хотели привлечь к ответствен­ности лиц, допустивших незакон­ную вырубку леса, но оказались в трагикомической ситуации. Ночью сторож поймал человека, кото­рый незаконно рубил деревья, а судья спрашивает сторожа, что он делал той ночью в лесу, раз его рабочее время с 8.00 до 17.00! Мы проиграли немало исков в суде, а подобные ситуации возникают по чьему-то умыслу, чтобы кто-то извлекал выгоду в результате бес­порядка», — заявил бывший дирек­тор Агентства «Moldsilva».

В свою очередь главный инже­нер Агентства «Moldsilva» Николае Мунтяну сообщил газете «Vocea poporului», что вырубка древе­сины на снимках, сделанных в Национальном парке «Орхей», законная, это санитарная вырубка. А происходившая в стране в период объявленного чрезвычайного положения вырубка не велась в лесах, подведомственных Агентству «Moldsilva», а в под­ведомственных примэриям.

Представитель Агентства «Mold-silva» уточнил, что в первом полу­годии текущего года выявлено 343 кубометра древесины в результате незаконной вырубки. Двух лесников уволили, а в отно­шении 58 применили дисципли­нарное взыскание. Кроме того, дисциплинарное взыскание при­менили к 13 мастерам-лесникам, трем заместителям директора лесничеств, девяти директорам лесничеств, одному инженеру по охране и защите леса.

Председатель Национального экологического центра Инна Кошеру обратила внимание на то, что меньше лесов – больше про­блем. «В настоящее время леса занимают лишь 11,6% площади нашей страны. В среднем в Европе леса составляют 40% террито­рии, на Украине – 17%. В сканди­навских государствах лесами пок­рыты 70% территории страны, а в Словении – 60%. Следовательно, имеются подозрения насчет того, что в Республике Мол­дова существует лесная мафия», — заявила она.

«Если лесов мало, значит, источники заиливаются, падает уровень грунтовых вод, проис­ходит постепенное опустынива­ние территорий. Италия, Греция, Испания тоже аграрные страны, как и Республика Молдова, но там леса занимают 30-40% террито­рии. В Польше картофель выра­щивают на больших площадях, но в этой стране леса не уничтожают. В Эстонии тоже развито сельское хозяйство, но там леса занимают 60% общей площади страны», — пояснила Инна Кошеру.

«Представители Агентства «Moldsilva» утверждают, что много лет подряд площади лесов не сокращаются. В последние годы Республика Молдова получала от Всемирного банка деньги на обле­сение – через программы «Fleg 1» и «Fleg 2», однако представители Агентства «Moldsilva» говорят нам, что очень мало саженцев, которые были посажены за счет этих денег, принялись, поэтому результаты у нас весьма скромные. Для срав­нения, в 2019 году мы высадили защитную полосу на берегу реки Рэут, а саженцы принялись, хотя в нынешнем году и была засуха. Спе­циалисты Агентства «Moldsilva» также говорят, что проводимая в настоящее время вырубка леса санитарная или сплошная, но лес­ники, работавшие в этой области, дали нам понять, что не всегда вырубают больные деревья, и есть подозрение, что эти деревья про­дают в Европу», — отметила Инна Кошеру.

«Чтобы предупредить незакон­ную вырубку леса, необходимо наладить взаимодействие между Агентством «Moldsilva» и предста­вителями гражданского общества, в том числе природоохранными неправительственными организа­циями, необходима прозрачная рабочая группа, но этого, к сожа­лению, нет. Стратегия «Moldova 2030», которую парламент должен был ратифицировать в 2018 году, не ратифицирована ни по сей день. Впервые в эту стратегию включили главу «Охрана окружа­ющей среды» (Глава X). Документ предусматривает, что площади лесов в Республике Молдова сле­дует увеличить с 11 до 16%», — поведала глава Национального экологического центра.

Председатель Федерации профсоюзов «Sindsilva» Федор Ботнарь считает, что «было бы неправиль­ным утверждать, что в лесохо­зяйственной отрасли нет наруше­ний. Те, кто их допускает, должны быть привлечены к ответствен­ности. Но нельзя соглашаться с информацией о том, что в стране ежедневно вырубают 73 га леса. На протяжении последних 30 лет в лесном хозяйстве не было обез­лесения».

vocea.md
  • Сегодня, 06:51
  • DTV
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