Эксперты в области экологии и должностные лица, которые находились «у штурвала» Агентства «Moldsilva», утверждают, что речь идет и о незаконной вырубке древесины.
В законодательстве немало пробелов, а экологических инспекторов, которые проводят проверки, слишком мало по сравнению с числом работников лесохозяйственных предприятий, передает vocea.md
Как сообщил бывший директор Агентства «Moldsilva» Валериу Кайсын, на лесохозяйственных предприятиях периодически – весной и осенью – проводятся проверки, в том числе внезапные.
«В 2019 году во время проверки в Природном заповеднике «Кодры» было обнаружено 200 кубометров древесины. Речь шла о незаконной вырубке. Тогда с должности сняли несколько лесников и директоров лесничеств. Не думаю, что положение сильно изменилось, ведь персонал, охраняющий лесной фонд, не обладает правом составлять протоколы по факту нарушения лесного законодательства. Это то же самое, что сказать хирургу, что он не может проводить операцию, ведь человек в любом случае умрет! Теперь правом составлять протоколы по случаям лесонарушений наделены только служащие Экологической инспекции. Но и здесь не все гладко. У нас 200 экологических инспекторов на пять тысяч работников лесного хозяйства. Мы хотели привлечь к ответственности лиц, допустивших незаконную вырубку леса, но оказались в трагикомической ситуации. Ночью сторож поймал человека, который незаконно рубил деревья, а судья спрашивает сторожа, что он делал той ночью в лесу, раз его рабочее время с 8.00 до 17.00! Мы проиграли немало исков в суде, а подобные ситуации возникают по чьему-то умыслу, чтобы кто-то извлекал выгоду в результате беспорядка», — заявил бывший директор Агентства «Moldsilva».
В свою очередь главный инженер Агентства «Moldsilva» Николае Мунтяну сообщил газете «Vocea poporului», что вырубка древесины на снимках, сделанных в Национальном парке «Орхей», законная, это санитарная вырубка. А происходившая в стране в период объявленного чрезвычайного положения вырубка не велась в лесах, подведомственных Агентству «Moldsilva», а в подведомственных примэриям.
Представитель Агентства «Mold-silva» уточнил, что в первом полугодии текущего года выявлено 343 кубометра древесины в результате незаконной вырубки. Двух лесников уволили, а в отношении 58 применили дисциплинарное взыскание. Кроме того, дисциплинарное взыскание применили к 13 мастерам-лесникам, трем заместителям директора лесничеств, девяти директорам лесничеств, одному инженеру по охране и защите леса.
Председатель Национального экологического центра Инна Кошеру обратила внимание на то, что меньше лесов – больше проблем. «В настоящее время леса занимают лишь 11,6% площади нашей страны. В среднем в Европе леса составляют 40% территории, на Украине – 17%. В скандинавских государствах лесами покрыты 70% территории страны, а в Словении – 60%. Следовательно, имеются подозрения насчет того, что в Республике Молдова существует лесная мафия», — заявила она.
«Если лесов мало, значит, источники заиливаются, падает уровень грунтовых вод, происходит постепенное опустынивание территорий. Италия, Греция, Испания тоже аграрные страны, как и Республика Молдова, но там леса занимают 30-40% территории. В Польше картофель выращивают на больших площадях, но в этой стране леса не уничтожают. В Эстонии тоже развито сельское хозяйство, но там леса занимают 60% общей площади страны», — пояснила Инна Кошеру.
«Представители Агентства «Moldsilva» утверждают, что много лет подряд площади лесов не сокращаются. В последние годы Республика Молдова получала от Всемирного банка деньги на облесение – через программы «Fleg 1» и «Fleg 2», однако представители Агентства «Moldsilva» говорят нам, что очень мало саженцев, которые были посажены за счет этих денег, принялись, поэтому результаты у нас весьма скромные. Для сравнения, в 2019 году мы высадили защитную полосу на берегу реки Рэут, а саженцы принялись, хотя в нынешнем году и была засуха. Специалисты Агентства «Moldsilva» также говорят, что проводимая в настоящее время вырубка леса санитарная или сплошная, но лесники, работавшие в этой области, дали нам понять, что не всегда вырубают больные деревья, и есть подозрение, что эти деревья продают в Европу», — отметила Инна Кошеру.
«Чтобы предупредить незаконную вырубку леса, необходимо наладить взаимодействие между Агентством «Moldsilva» и представителями гражданского общества, в том числе природоохранными неправительственными организациями, необходима прозрачная рабочая группа, но этого, к сожалению, нет. Стратегия «Moldova 2030», которую парламент должен был ратифицировать в 2018 году, не ратифицирована ни по сей день. Впервые в эту стратегию включили главу «Охрана окружающей среды» (Глава X). Документ предусматривает, что площади лесов в Республике Молдова следует увеличить с 11 до 16%», — поведала глава Национального экологического центра.
Председатель Федерации профсоюзов «Sindsilva» Федор Ботнарь считает, что «было бы неправильным утверждать, что в лесохозяйственной отрасли нет нарушений. Те, кто их допускает, должны быть привлечены к ответственности. Но нельзя соглашаться с информацией о том, что в стране ежедневно вырубают 73 га леса. На протяжении последних 30 лет в лесном хозяйстве не было обезлесения».