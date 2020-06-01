Dnestr.TV

 
0

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

На начало 2020 года девять ядерных держав имели совокупно 13,4 тыс. единиц ядерного оружия, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов. Такой вывод содержится в очередном докладе о положении в сфере вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

Как утверждается в докладе, "на начало 2020 года девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - имели совокупно 13,4 тыс. единиц ядерного оружия". "Порядка 3,72 тыс. единиц ядерного оружия хранятся на складах оперативных частей, а около 1,8 тыс. из них находятся в состоянии оперативной готовности", - говорится в документе. На начало 2019 года суммарный показатель составлял 13 865 единиц, передает ТАСС.

В 2018 году общее сокращение в мире ядерных вооружений произошло в основном в результате демонтажа Россией и США (на две страны приходится свыше 90% мировых запасов ядерного оружия) устаревших боеголовок в соответствии с договором СНВ-III, заключенном в 2010 году. В 2019 году арсеналы обеих стран оставались в определенных договором рамках.

Если СНВ-III не будет продлен, его действие прекратится в феврале 2021 года. Переговоры в 2019 году о продлении старого или заключении нового договора результатов не принесли, отмечают эксперты СИПРИ. Отчасти из-за позиции американской администрации, которая настаивает на участии в договоре Китая, который постоянно отвечает на это категорическим отказом.

"Тупик в вопросе о СНВ-III и крах советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, имевшие место в 2019 году, означают, что эра двусторонних соглашений между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями может уже подходить к концу, - отмечает директор Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шэннон Кайл. - Потеря основных каналов коммуникации между Россией и США, предназначенных для обеспечения прозрачности и предотвращения недопонимания в отношении расположения и возможностей ядерных сил друг друга, потенциально может привести к началу новой гонки ядерных вооружений".

Арсеналы России и США
И у России, и у США есть долгосрочные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракет и авиационных систем доставки, а также мощностей, занимающихся производством боеголовок. В своих военных доктринах и планировании обе страны придают ядерному оружию новое и расширенное значение, что означает поворот от тенденции к маргинализации ядерных вооружений, возникшей после окончания холодной войны, отмечается в докладе СИПРИ.

По данным института, на сегодняшний день у США насчитывается 1,75 тыс. развернутых и 4,05 тыс. других боеголовок. У России - 1,57 тыс. и 4,805 тыс. соответственно. Совокупное число американских боеголовок равно 5,8 тыс., российских - 6,375 тыс. В 2019 это соотношение было 6,5 тыс. против 6,185 тыс. в пользу России.

Арсеналы других стран
Арсеналы других ядерных держав значительно меньше российского и американского, однако все эти страны либо заявили о намерении создания и развертывания новых систем, либо уже реализуют его.

Китай находится в середине процесса модернизации своего ядерного арсенала и впервые намеревается создать ядерную триаду. Индия и Пакистан медленно наращивают размер и разнообразие ядерных сил.

Северная Корея по-прежнему считает свою военную ядерную программу основой стратегии национальной безопасности. Хотя она и придерживалась объявленного в одностороннем порядке моратория на испытания ядерных зарядов и баллистических ракет дальнего радиуса действия, в 2019 она провела многочисленные летные испытания баллистических ракет меньшей дальности, а также ряда новых систем.

Доступность информации
В докладе СИПРИ отмечается, что доступность достоверной информации о состоянии и возможностях ядерных арсеналов существенно варьируется от страны к стране.

"США ранее раскрывали важную информацию о своих запасах ядерных вооружений и их возможностях, однако в 2019 году американская администрация прекратила обнародование данных о размерах американских складов", - пишет старший научный сотрудник Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Ханс М. Кристенсен. По его словам, Великобритания и Франция также сообщили некоторые данные.

В докладе утверждается, что Россия якобы не обнародует детальную разбивку по своим вооружениям, подпадающим под СНВ-III, хотя и обменивается этой информацией с США.

Правительства Индии и Пакистана заявляют о некоторых проведенных испытаниях, однако при этом сообщают крайне скудные данные о состоянии и размерах своих арсеналов. Северная Корея признает проведение испытаний ядерных зарядов и ракет, однако не дает никакой информации о возможностях своего арсенала. Израиль придерживается традиционной линии, в соответствии с которой никак не комментирует свое ядерное оружие.
tass.ru
  • Сегодня, 06:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
  • В Одессе выпало рекордное число осадков за 50 лет
  • На «Седьмом километре» вооруженные люди напали на магаз ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна