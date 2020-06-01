Особый правовой режим – Чрезвычайное положение – заканчивает своё действие в Приднестровье. Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Президенте ПМР. В нашей республике режим ЧП ввели 17 марта в связи с пандемией коронавируса и неоднократно продлевали, сообщает пресс-служба главы государства.
С 16 июня ЧП в республике прекращается, но ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.
В ходе заседания отмечалось, что сегодня говорить о полной ликвидации COVID-проявлений и снятии карантина преждевременно. При этом Вадим Красносельский считает, что меры защиты населения Приднестровья в условиях, когда в соседних государствах распространение вируса набирает обороты, должны сохраниться.
По поручению Президента Правительством разработан комплекс соответствующих мероприятий. Проект постановления дорабатывается. Во второй половине дня состоится расширенное заседание Правительства ПМР с участием главы государства, в ходе которого обсудят окончательную редакцию документа.