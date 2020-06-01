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Плахотнюку грозит экстрадиция: Суд США отклонил его просьбу о предоставлении убежища

Плахотнюку грозит экстрадиция: Суд США отклонил его просьбу о предоставлении убежища

Владимир Плахотнюк, покинувший страну в прошлом году на фоне правительственной перестановки, попросил политического убежища в США. Его заявление отклонили по иску, поданному в федеральном суде США, сообщает Радио "Свобода".

В январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу. Это произошло после того, как государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что "коррупционные действия [Плахотнюка] подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове". Принятые в отношении Плахотнюка меры означают, что ни он, ни его ближайшие родственники не имеют права на получение американской визы, передает noi.md ссылаясь на currenttime.tv

Плахотнюк подал иск в суд в Нью-Йорке, утверждая, что визовый запрет лишил его "надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности".

В мае 2020 года в Молдове беглому олигарху выдвинули обвинения в масштабном хищении и планируют требовать его экстрадиции из США. Об этом заявил генеральный прокурор страны Александру Стояногло.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Олигарха связывают, помимо всего прочего, с исчезновением более 1 миллиарда долларов (эта сумма составляет более одной десятой годового ВВП страны) со счетов крупнейших банков страны в 2012-2014 годах.

Плахотнюк долгие годы оказывал значительное влияние на молдавскую политику, его сторонники были крупнейшей силой в правящей коалиции. Политические противники обвиняли его в "приватизации" страны, а европейские парламентарии называли Молдову "захваченным государством". В июне 2019 года в стране разразился политический кризис. Тогда проевропейский оппозиционный блок ACUM и пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона создали коалицию, чтобы отстранить сторонников Плахотнюка от власти. Новое правительство поддержали США, ЕС и Россия. В результате Плахотнюк спешно улетел из Молдовы.

В конце 2019 года Национальный центр борьбы с коррупцией оповестил Международный центр полицейского сотрудничества Румынии, а также посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что Плахотнюк владеет еще одним молдавским паспортом на имя Владислава Новака.
noi.md
  • Сегодня, 13:14
  • DTV
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