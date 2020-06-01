На минувшем заседании Оперативного штаба Президент Вадим Красносельский заявил об отмене с завтрашнего дня в Приднестровье чрезвычайного положения. Тем не менее, говорить о прекращении действия всех мер по борьбе с COVID-19 не приходится. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения заболевания на территории республики режим карантина сохранен.
Правительством подготовлен проект постановления. За основу взят документ, разработанный и введенный еще в марте этого года. , передает пресс-центр Правительства ПМР. «В дальнейшем это постановление корректировалось на основании рекомендаций и указаний Оперативного штаба. В течение нескольких месяцев оно приобрело практически ту форму, которое сегодня вынесено на утверждение заседания Правительства с учетом тех изменений и дополнений», – сказал Премьер Александр Мартынов.
По словам главного санитарного врача Натальи Берил, прописанные в документе нормы идентичны тем, что действовали на период ЧП. Речь идет об ограничении выезда граждан (кроме получения неотложной медпомощи, похорон близких родственников, перемещения товаров и грузов, необходимых для жизнеобеспечения республики и экономической отрасли, пересечения границы на основании разрешения Оперштаба). Ношение масок в местах массового скопления людей, обязательная термометрия, дезинфекция рук, проведение санобработки в помещениях остаются обязательными. Массовые мероприятия и собрания также под запретом. Детские сады пока функционировать не будут. Предприятия общественного питания смогут оказывать услуги на открытых площадках и террасах в соответствии с установленными требованиями по оборудованию мест для посетителей.
«Самое важное – для оперативности принятия решений Оперштаб сохраняет свою работу», – заявил Президент. Совещания в таком формате продолжат проводить два раза в неделю (если иного не потребуют обстоятельства). Отдельно Вадим Красносельский прокомментировал ситуацию с выездом приднестровцев. По его мнению, в условиях снижения числа носителей COVID-19 на территории ПМР и одновременным ухудшением ситуации у соседей «открывать границы, где бушует коронавирусная инфекция, мы не имеем права».
«Граждане должны понимать, что ограничения – это вынужденная необходимость ради сохранения стабильности в Приднестровье, – сказал Глава государства. Мы должны научиться жить аккуратно в условиях пандемии, ее еще никто не отменял».
Участники видеоконференции говорили о возможном сохранении для некоторых категорий работы в дистанционном режиме. Затронули вопрос продления больничных листов родителям детей до семи лет. Как отметили на совещании, проблема решается в плоскости отношений «работодатель-работник». Тем не менее, для более ясного толкования данного процесса все юридические шероховатости доработают. gov-pmr.org