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Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился около трех часов

Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился около трех часов

Киевский апелляционный суд в понедельник допросил экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках апелляции на приговор бывшего украинского лидера Виктора Януковича по делу о госизмене, допрос длился около трех часов.

Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Крыма Украиной, передает ria.ru
"Суд допросил свидетеля Порошенко", - сказал председательствующий судья. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

При этом он сообщил, что в комнате для свидетелей находится еще один свидетель – экс-премьер Украины Арсений Яценюк. После перерыва суд перейдет к его допросу.

Защита Януковича допрашивала экс-президента около трех часов. При этом большую часть из них суд снял как не соответствующие делу.

"Двести три вопроса задали, но 70% из них суд снял... сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное", - написал адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

ria.ru
  • Вчера, 18:53
  • DTV
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