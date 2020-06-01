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ГАИ предупреждает: на севере республики увеличивается вероятность выхода на дороги диких животных

ГАИ предупреждает: на севере республики увеличивается вероятность выхода на дороги диких животных

Вдоль трассы у села Жура Рыбницкого района гуляет стадо диких кабанов. Фотографии прислал подписчик одного из сообществ МВД ПМР. На фото как взрослые особи, так и их потомство.

ГАИ предупреждает: на севере республики увеличивается вероятность выхода на дороги диких животных

Столкновение с диким животным, таким как взрослый кабан, на скорости равносильно столкновению с автомобилем. Как правило, животное погибает, у транспорта серьёзные механические повреждения, часто пострадавшими оказываются водители и пассажиры, предупреждает пресс-служба МВД ПМР.

Во избежание несчастных случаев Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:03
  • DTV
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