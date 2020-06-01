Различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной, отметил вирусолог Ян Чжаньцю.
Коронавирус, обнаруженный у сотрудников оптового рынка в Пекине, представляет более заразную форму, чем выявленный на рынке в Ухане. Об этом 15 июня сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет газета Global Times.
Как подчеркнул ученый, за последние четыре дня в Пекине заразились 79 человек, что свидетельствует о чрезвычайной заразности вируса, сообщает korrespondent.net.
Чжаньцю также отметил, что зафиксированный в столице Китая коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе, и скорее всего он был завезен в Китай из одной из европейских стран.
"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", − указал он.
Напомним, на прошлой неделе на крупнейшем пекинском оптовом рынке Синьфади выявили вспышку коронавируса. Большинство заразившихся − работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. korrespondent.net