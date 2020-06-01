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Пекинская форма коронавируса заразнее выявленной в Ухане - ученый

Пекинская форма коронавируса заразнее выявленной в Ухане - ученый

Различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной, отметил вирусолог Ян Чжаньцю.

Коронавирус, обнаруженный у сотрудников оптового рынка в Пекине, представляет более заразную форму, чем выявленный на рынке в Ухане. Об этом 15 июня сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет газета Global Times.

Как подчеркнул ученый, за последние четыре дня в Пекине заразились 79 человек, что свидетельствует о чрезвычайной заразности вируса, сообщает korrespondent.net.

Чжаньцю также отметил, что зафиксированный в столице Китая коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе, и скорее всего он был завезен в Китай из одной из европейских стран.

"Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины", − указал он.

Напомним, на прошлой неделе на крупнейшем пекинском оптовом рынке Синьфади выявили вспышку коронавируса. Большинство заразившихся − работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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