Руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко ответил на вопросы граждан, поступающие на горячую линию МВД ПМР. Часть из них – о пересечении границ.
«На сегодняшний день порядок выезда за пределы Приднестровья регламентируется Постановлением Правительства № 209 от 15 июня. Для того чтобы получить разрешение на выезд, необходимо написать сообщение на сайте МВД ПМР в разделе «Приём обращений граждан» или на электронную почту горячей линии. Все сообщения мы стараемся обработать максимально быстро. Но ввиду того, что у людей за три месяца накопилось много нерешённых вопросов, связанных с пересечением границы, процесс рассмотрения заявок несколько затягивается.
Ранее в Кризисный центр в сутки поступало порядка 400–450 сообщений, связанных с внешним перемещением. Сегодня только до обеда нам поступило порядка 840 письменных обращений. Каждый случай мы рассматриваем отдельно. Со всеми обратившимися нужно созвониться, выяснить, насколько обоснованно их решение выехать. Если необходимость действительно есть, мы принимаем положительное решение, если же это просто прихоть, мы вынуждены отказывать людям».
«Зачастую процесс оформления пропусков тем, кто действительно нуждается, например, в лечении и оказании медицинской помощи за пределами республики, затягивается из-за того, что среди обращений много пустых, немотивированных. Если причина не веская, мы вынуждены отказывать. Это порождает массу недовольства.
Хочу успокоить граждан: как только карантинные мероприятия завершатся, мы дадим возможность выехать всем.
Среди тех, кому выезд разрешён, предприниматели, которые поставляют продукты питания, товары для производственного цикла (детали, запчасти для обслуживания техники) и обеспечивают жизнедеятельность государства. Тем экономическим агентам, у кого товары не первой необходимости, мы временно отказываем».
Как пояснил Вадим Шмаленко, чтобы выехать за пределы ПМР, граждане должны предоставить в Кризисный центр документы, подтверждающие, что необходимость для этого действительно есть: «Справка с места работы, если человеку нужно выехать в Молдову или Украину на работу, документы из Минздрава, подтверждающие, что гражданину в нашем государстве не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Это те основные документы, по которым мы даём разрешение на пересечение границы.
В случаях, когда гражданин нашей республики хочет уехать в одно из соседних государств на работу, он должен учитывать, что вернуться в Приднестровье сможет лишь при условии соблюдения вынужденной самоизоляции. Есть те, кто юлят, говорят, что на границе эпидемкарты не заполняли либо якобы не понимали, какие именно документы подписывали. Но это не срабатывает».
Руководитель Кризисного центра при Оперативном штабе отдельно остановился на ситуации с пересечением украинской границы:
«Украина довольно противоречива в моментах, связанных с пропуском граждан. По имеющейся информации «зелёный свет» для въезда в страну дают тем, кто прописан и проживает на территории Украины. Однако каждую неделю ситуация меняется. Добавляются новые категории граждан, которые должны находиться на самоизоляции.
На сегодняшний день Минздрав Украины определил страны в зависимости от степени опасности и риска заболеваемости. Для граждан, приехавших из государств, где показатель заболеваемости превышает 40 случаев на 100 тысяч населения, предписана двухнедельная обсервация в больнице.
Кроме того, в СМИ сообщалось об обязательном наличии страхового полиса, который в случае заболевания коронавирусом покроет затраты на лечение человека в украинских больницах».
Вадим Шмаленко рассказал, что зачастую граждане обращаются в Кризисный центр за пропуском, чтобы навестить одиноких престарелых родственников. «Мы стараемся идти людям навстречу. Применимо это для тех случаев, когда родственники одиноко проживают в Украине и Молдове и, соответственно, некому за ними ухаживать и заботиться. Но есть такой факт: если со стороны Молдовы мы спокойно можем выпускать для этих целей граждан за пределы республики, то на территорию Украины, не имея прописки, люди не смогут проехать», - подчеркнул руководитель центра.
Говоря о вынужденной самоизоляции граждан, которые возвращаются в республику, Вадим Шмаленко отметил: «Провести две недели, не покидая дома, предстоит практически всем въезжающим в ПМР, есть редкие исключения. Отступление от этого правила распространяется только на категории граждан, о которых идёт речь в Постановлении Правительства № 209 от 15 июня. Это дипломатические работники, лица, осуществляющие международные перевозки и пр. Также мы входим в положение тех людей, которые пересекали границу в связи с похоронами близких родственников. Им самоизоляция также не предписывается».