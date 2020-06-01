С 17 июня Пункт выездного Консульского обслуживания Посольства РФ в Тирасполе частично возобновляет приём граждан. Загранпаспорта будут выдавать тем, кто должен был их получить до 8 мая.
Выдача паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:45 и с 14:00 до 16:30 в порядке живой очереди, передает novostipmr.com.
Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры, строгое соблюдение социальной дистанции, обработка рук антисептиком. В помещении одномоментно могут находиться не более 3 человек.
Нарушение вышеуказанных требований влечёт за собой отказ в предоставлении госуслуг.
Об открытии приёма по вопросам замены загранпаспорта и приобретения российского гражданства будет сообщено дополнительно. novostipmr.com