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Сотни мертвых рыб плавают на поверхности воды в реке Куболта в Молдове

Сотни мертвых рыб плавают на поверхности воды в реке Куболта в Молдове

Экологическая катастрофа на реке Куболта, Окницкий район. Тысячи рыб погибли. Фотографии опубликовал бывший примар столицы Руслан Кодряну на своей странице в Facebook.

«Вот что происходит, пока избранные представители соревнуются в заявлениях. То, что вы видите на фотографиях, является результатом вырубки лесов. Реки и озера не имеют лесозащитной полосы, а пестициды на сельскохозяйственных угодьях заражают воды», — заявил Кодряну, передает nokta.md

Начальник отдела контроля управления водными ресурсами Инспектората по охране окружающей среды Алина Ботнарюк сказала для tv8.md, что она узнала об этой проблеме вчера, 15 июня, однако не предоставила больше информации.

Сотни мертвых рыб плавают на поверхности воды в реке Куболта в Молдове

Сотни мертвых рыб плавают на поверхности воды в реке Куболта в Молдове

Сотни мертвых рыб плавают на поверхности воды в реке Куболта в Молдове

nokta.md
Фото: Facebook/ Ruslan Codreanu
  • Вчера, 22:07
  • DTV
  • Просмотров: 21
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