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На саммите ЕС 19 июня обсудят реализацию минских соглашений по Украине

На саммите ЕС 19 июня обсудят реализацию минских соглашений по Украине

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите 19 июня обсудят ход реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля, адресованном во вторник лидерам 27 стран сообщества.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - отмечается в нем.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, лидеры стран сообщества намерены на предстоящем саммите принять политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. По словам дипломата, вопрос санкций будет как раз затронут в рамках обсуждения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, к которым привязаны ограничительные меры против Москвы, передает ТАСС.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.
tass.ru
  • Вчера, 22:10
  • DTV
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