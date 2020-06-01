Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите 19 июня обсудят ход реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля, адресованном во вторник лидерам 27 стран сообщества.
"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - отмечается в нем.
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, лидеры стран сообщества намерены на предстоящем саммите принять политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. По словам дипломата, вопрос санкций будет как раз затронут в рамках обсуждения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, к которым привязаны ограничительные меры против Москвы, передает ТАСС.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров. tass.ru