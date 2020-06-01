Dnestr.TV

 
0

Материальная помощь защитникам ПМР

Материальная помощь защитникам ПМР

Участники боевых действий, которые получили инвалидность вследствие военной травмы при защите Приднестровской Молдавской Республики, получат от государства единовременную материальную помощь. Акция приурочена к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Размер материальной помощи составит 500 рублей ПМР на каждого получателя, пишет newspmr.com.

Согласно «Положению о порядке выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики», единовременная материальная помощь в размере 500 приднестровских рублей выплачивается следующим категориям граждан:

- участникам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите ПМР;

- одному из родителей (матери либо отцу) участника боевых действий по защите ПМР, погибшего либо умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;

- вдовам и вдовцам, не вступившим в повторный брак, участников боевых действий по защите ПМР, погибших, либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;

- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) участников боевых действий по защите ПМР, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;

- вдовам, не вступившим в повторный брак, и одному из родителей (матери либо отцу) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти;

- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти.

Выплата единовременной материальной помощи производится соответствующими органами, осуществляющими пенсионное обеспечение по месту жительства или по месту пребывания получателя, а также путем зачисления данных выплат на счета получателей.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 22:20
  • DTV
  • Просмотров: 42
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна