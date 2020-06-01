Участники боевых действий, которые получили инвалидность вследствие военной травмы при защите Приднестровской Молдавской Республики, получат от государства единовременную материальную помощь. Акция приурочена к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Размер материальной помощи составит 500 рублей ПМР на каждого получателя, пишет newspmr.com.
Согласно «Положению о порядке выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики», единовременная материальная помощь в размере 500 приднестровских рублей выплачивается следующим категориям граждан:
- участникам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите ПМР;
- одному из родителей (матери либо отцу) участника боевых действий по защите ПМР, погибшего либо умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- вдовам и вдовцам, не вступившим в повторный брак, участников боевых действий по защите ПМР, погибших, либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) участников боевых действий по защите ПМР, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите ПМР;
- вдовам, не вступившим в повторный брак, и одному из родителей (матери либо отцу) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти;
- несовершеннолетним детям в возрасте до 18 лет (при обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения возраста 23 лет) умерших инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите ПМР, независимо от причины смерти.
Выплата единовременной материальной помощи производится соответствующими органами, осуществляющими пенсионное обеспечение по месту жительства или по месту пребывания получателя, а также путем зачисления данных выплат на счета получателей.