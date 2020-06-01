В лаборатории вчера было отправлено 262 пробы. В их числе – биоматериалы людей, которые находятся в территориальных госпиталях с подозрением на коронавирус, а также пациентов (повторно), кто готовится к выписке. Вечером пришли результаты.
Из числа исследованных проб – одна положительная. COVID-19 подтвердился у 41-летней жительницы пос. Маяк Григориопольского района.
В работе остаются 139 анализов. По остальным – ответ отрицательный, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Всего в Приднестроьве на сегодняшний день зафиксировано 1106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших уже 876 человек. mvdpmr.org