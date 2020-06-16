Специальный представитель в процессе приднестровского урегулирования председательства Албании в ОБСЕ посол Томас Майр-Хартинг посетит РМ с 16 по 18 июня, чтобы рассмотреть состояние дел в процессе урегулирования.
В Кишиневе посол Майр-Хартинг планирует встретиться с президентом Игорем Додоном, вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей, передает moldpres.md
В Тирасполе спецпредставитель встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем Приднестровья в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.