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Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Молдову

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию посетит Молдову

Специальный представитель в процессе приднестровского урегулирования председательства Албании в ОБСЕ посол Томас Майр-Хартинг посетит РМ с 16 по 18 июня, чтобы рассмотреть состояние дел в процессе урегулирования.

В Кишиневе посол Майр-Хартинг планирует встретиться с президентом Игорем Додоном, вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей, передает moldpres.md

В Тирасполе спецпредставитель встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем Приднестровья в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

moldpres.md
  • Сегодня, 08:34
  • DTV
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