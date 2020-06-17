Dnestr.TV

 
0

Украинцы и белорусы смогут получить российское гражданство без экзамена

Украинцы и белорусы смогут получить российское гражданство без экзамена

В России вступили в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, передает ria.ru

Закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".

Кроме того, МВД РФ наделяется полномочиями определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Закон упрощает процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.

ria.ru
  • Сегодня, 08:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • Вырази свое мнение
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • Установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров э ...
  • В диалоге рождается истина...
  • Уроки в школах будут начинаться в разное время
  • Гражданам Молдовы разрешат въезд в Евросоюз не раньше и ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна