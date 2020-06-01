Лидер ПДС Майя Санду заявила, что она будет кандидатом от Партии действия и солидарности на президентских выборах осенью этого года.
Она отметила, что окончательное решение будет принято на конгрессе ПДС.
«Партия действий и солидарности примет решение, возможно, к концу месяца или началу следующего месяца. Вероятность того, что будет кандидат, высока. Мое решение и решение некоторых членов партии – это одно. Но в итоге у нас будет решение всех членов партии. Я не могу сказать на 100%, как будут голосовать члены партии. Окончательное решение будет принято в соответствии с уставом. Понятно, что на данный момент у ПДС нет другого кандидата на пост президента», – заявила Майя Санду в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4. Майя Санду не отвечает на звонки Андрея Нэстасе
Что касается единого кандидата, Санду говорит, что граждане примут решение в первом туре, кто будет бороться с Игорем Додоном во втором туре