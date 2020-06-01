Стероидный препарат дексаметазон в Великобритании показал положительные результаты при лечении тяжелой формы COVID-19.
В мире появился первый препарат, который по результатам клинических испытаний помог снизить смертность от коронавиурса. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, результаты при лечении коронавирусной инфекции стероидным препаратом дексаметазон в Великобритании являются "научным прорывом", передает korrespondent.net.
Гебрейсус отметил, что это первый препарат, который показал снижение смертности у пациентов с COVID-19, которым потребовались искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.
Применение дексаметазона по предварительным данным показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, среди пациентов на кислородной поддержке - на 20%.
Как сообщалось, ранее в ВОЗ заявили, что лето не снижает риск заразиться коронавирусом, поскольку новый коронавирус не демонстрирует признаков сезонности. korrespondent.net