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По Херсонской области пронесся мощный смерч: стихия повредила дома

По Херсонской области пронесся мощный смерч: стихия повредила дома

В последнее время в Украине все чаще люди замечают смерчи. Необычное для наших просторов природное явление заметили в Херсонской области. Местные жители опубликовали в сети видео разбушевавшейся стихии.

Смерч в этом регионе – уже второй за месяц. В этот раз стихия пронеслась в поселке Сивашское Новотроицкого района. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды, передает segodnya.ua

Как рассказал местному телеканалу житель поселка Александр Клименко, смерч задел 12 домов, а некоторые из них повредил. Кроме того, из-за стихии рухнули многолетние деревья и были повреждены электропровода.

"Никогда у нас в поселке такого не было, даже дед мой не рассказывал о таком. Природа меняется", – отметил Александр.

Стихия нанесла поселку немалые убытки. По слова главы местного сельсовета Виктора Батрановского, их приблизительная сумма – 62 тысячи гривен. Члены специальной комиссии уже осмотрели пострадавшие дома и будут индивидуально решать вопрос о помощи.

Напомним, в начале июня по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.






segodnya.ua
  • Сегодня, 17:45
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