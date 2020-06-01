Коалиция из Демократической партии Молдовы (ДПМ) и Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потеряла парламентское большинство после ухода из фракции ДПМ депутата Ефросиньи Грецу. Соответствующее заявление парламентария в адрес председателя парламента Зинаиды Гречаный опубликовала в среду парламентская группа "Про Молдова", сформированная из бывших демократов.
"Покидаю фракцию ДПМ и присоединяюсь к группе "Про Молдова", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице "Про Молдова" в Facebook.
В результате раскола из 29 депутатов во фракции ДПМ остались 13 человек. Вместе с 37 представителями ПСРМ они контролируют 50 депутатов в 101-местном парламенте.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за расколом Демпартии стоит бывший ее лидер, олигарх Владимир Плахотнюк, который в прошлом году покинул страну. Как подтвердил лидер демократов Павел Филип, представители Плахотнюка и банкира Илана Шора предлагают народным избранникам из его партии до миллиона евро за переход в оппозицию, чтобы свергнуть правительство Иона Кику и вернуть себе власть. tass.ru