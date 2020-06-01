В нескольких селах Рыбницкого района после двух сильнейших ливней затоплены дворы, огороды, дома и колодцы. Жители сел Ержово, Сарацея, Красненькое и Андреевка расчищают дворы от ила и мусора, подсчитывают убытки от потери урожая. Сегодня депутаты Верховного Совета по Рыбницкому району Вадим Кравчук и Василий Куницкий посетили пострадавшие от ливней села.
«По селам на моем округе такая информация. В Ержово и Сарацее сильный ветер снес с ряда домов шифер, потоки воды с верхней части села несли ил, камни и мусор, дороги размыло и затопило, пострадало 10-15 домов. Основной ущерб – затопило огороды. Вода попала в гаражи, в подвалы и в колодцы. Фактически многие остались без воды. Но то, что было 12 июня, как оказалось, еще полбеды. 16 июня над Рыбницким районом снова прошла грозовая туча и то, что было 12 июня в Ержово и Сарацее, показалось репетицией», - рассказал депутат Верховного Совета по избирательному округу № 18 Вадим Кравчук.
Парламентарий отметил, что городские власти организуют подвоз питьевой воды в села. Коммунальные службы, местные предприятия, в том числе и техника Молдавского Металлургического завода, помогают сельчанам расчищать огороды, дворы и дороги от мусора и ила, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Чрезвычайная комиссия госадминистрации Рыбницкого района, в которую входят и депутаты, должна выяснить, что привело к такой ситуации и что сделать, чтобы этого не повторилось. Парламентарий Вадим Кравчук подчеркивает, что села Ержово и Сарацея расположены на рельефной местности: с одной стороны - гора, с другой - пойма реки. Нижняя часть сел страдает и при ливнях из-за отсутствия достаточного количества ливневок, и при разливе реки из-за недостроенной дамбы.
«Силами только городских властей эту проблему не решить. Нужно подключать республиканские власти, так как программа строительства дамб завершена. Ливневки, запланированные еще в советское время, нужно все же сделать. Тогда, возможно, проблема решится», - отметил депутат Верховного Совета по избирательному округу № 18 Вадим Кравчук.
Пока же администрация сел собирает заявки от пострадавших жителей на ту помощь, которую может оказать администрация города Рыбница и местные власти. Вадим Кравчук предлагает избирателям, в случае необходимости, обращаться к нему за содействием в предоставлении помощи.
На избирательном округе №22 больше всего от ливней пострадало село Красненькое. Депутат Верховного Совета по округу №22 Василий Куницкий сегодня во второй раз посетил Красненькое. По его словам, ливневки забиты, потоки воды пробили заборы и попали во дворы жилых домов, залили подвалы и огороды, смыли хозяйственные постройки. Пострадали домашние животные. А урожай на огородах практически уничтожен. Весь слой щебня с дорог оказался в огородах.
«По предварительным данным, от непогоды в Красненьком пострадало 22 домовладения. От граждан поступило более 30 заявлений о предоставлении помощи. В госадминистрации Рыбницкого района создана комиссия, которая обходит все дома. Я в нее тоже вхожу. Сегодня были в Красненьком, обошли много домов. Комиссия фиксирует весь ущерб для последующего оказания помощи. Мной тоже будет оказываться необходимая помощь. Ситуация очень непростая», - рассказал депутат по избирательному округу №22 Василий Куницкий.
Парламентарий сообщил, что в селе Андреевка Рыбницкого района тоже сложная ситуация. В домах и подвалах стоит вода, пострадало много людей. Ливневыми потоками в Андреевке практически разрушена дорога республиканского значения. Она ведет к селу Колбасна. Сегодня трассу начали расчищать и подсыпать, чтобы к селам могли проехать машины с продуктами и автомобили экстренных служб.
«В этой сложной ситуации хотелось бы поблагодарить генерального директора Молдавского Металлургического завода Сергея Корнева за своевременную помощь. Очень быстро выделили технику для расчистки дорог и измельченный шлак для подсыпки дорог», - подчеркнул Василий Куницкий. vspmr.org